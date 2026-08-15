Отец Маска: Не считаю Зеленского избранным президентом Украины
Предприниматель, инженер, отец американского миллиардера Илона Маска Эррол Маск заявил, что не считает Владимира Зеленского избранным президентом Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
Бизнесмен указал на отсутствие выборов на Украине и напомнил, что Зеленского не переизбирали.
Срок полномочий украинского политика истек 20 мая 2024 года. Тогда выборы президента страны отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
Ранее Эррол Маск высоко оценил инфраструктуру России, уровень организации и чистоту, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Император Японии объявил о раскаянии в годовщину завершения войны
- Отец Маска: Не считаю Зеленского избранным президентом Украины
- СМИ: ВСУ перебрасывают технику в Сумскую область в замаскированных вагонах
- СМИ: Банк Swissquote начал закрывать счета проживающих в Швейцарии россиян
- МО: ВС РФ уничтожили портовую инфраструктуру ВСУ
- «Разменная монета»: Трамп хочет объявить Ормузский пролив территорией США
- Минпросвещения: Оценка за поведение не повлияет на допуск к ГИА
- В МККК не стали комментировать судьбу пропавших жителей Курской области
- Крым продал национализированные активы украинских олигархов на 13,6 млрд рублей
- Надеемся на Индию? В РФ сохраняются проблемы с топливом