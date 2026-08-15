Отец Маска: Не считаю Зеленского избранным президентом Украины

Предприниматель, инженер, отец американского миллиардера Илона Маска Эррол Маск заявил, что не считает Владимира Зеленского избранным президентом Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Эррол Маск обвинил западные СМИ в запугивании читателей

Бизнесмен указал на отсутствие выборов на Украине и напомнил, что Зеленского не переизбирали.

Срок полномочий украинского политика истек 20 мая 2024 года. Тогда выборы президента страны отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.

Ранее Эррол Маск высоко оценил инфраструктуру России, уровень организации и чистоту, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:БизнесВыборы Президента УкраиныВладимир ЗеленскийИлон Маск

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