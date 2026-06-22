В Гусь-Хрустальном после падения дрона эвакуированы жители трех многоквартирных домов

Жителей трех многоквартирных домов эвакуировали после падения БПЛА в городе Гусь-Хрустальный. Об этом сообщил глава Владимирской области Александр Авдеев.

Отмечается, что горожане были эвакуированы из зоны падения дрона в целях безопасности.

«Пострадавших нет. Ситуация под контролем», - написал Авдеев на платформе «Макс».

Ранее в Щекине Тульской области беспилотник ВСУ атаковал жилой многоквартирный дом, обошлось без пострадавших.

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Фото: elan_driver/VK
ТЕГИ:Владимирская ОбластьБеспилотники

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