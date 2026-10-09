Под Тамбовом детский сад получил повреждения при падении БПЛА

Детский сад в Тамбовской области получил повреждения после атаки украинских беспилотников на регион. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов в мессенджере «Макс».

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Как отметил глава региона, в ночь на 9 октября над областью сбили 12 дронов ВСУ, пишет RT. В городе Рассказово из-за падения украинского БПЛА повреждено здание детского сада.

«Выбиты окна, повреждены фасад и крыша», — указал Первышов.

По его словам, никто не пострадал.

Ранее в поселке Редкино Тверской области после отражения атаки БПЛА произошло возгорание на заводе.

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ФОТО: РИА Новости
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