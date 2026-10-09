Над регионами России сбили 505 украинских БПЛА
Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили над Россией более 500 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.
Дроны нейтрализовали в период с 20.00 мск 8 октября до 08.00 9 октября. Всего военные сбили 505 БПЛА, отмечает RT.
Беспилотники были ликвидированы в Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областях. Также дроны сбили над Московским регионом, Краснодарским краем, Татарстаном, Крымом, Черным и Азовским морями.
Ранее стало известно, что в Калужской области за ночь уничтожили 26 БПЛА, при атаке пострадали девять человек.
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