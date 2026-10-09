Над регионами России сбили 505 украинских БПЛА

Дроны нейтрализовали в период с 20.00 мск 8 октября до 08.00 9 октября. Всего военные сбили 505 БПЛА, отмечает RT.

Беспилотники были ликвидированы в Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областях. Также дроны сбили над Московским регионом, Краснодарским краем, Татарстаном, Крымом, Черным и Азовским морями.

Ранее стало известно, что в Калужской области за ночь уничтожили 26 БПЛА, при атаке пострадали девять человек.

