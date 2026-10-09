На заводе в Тверской области произошло возгорание из-за БПЛА
9 октября 202608:40
Юлия Савченко
Возгорание произошло на заводе в поселке Редкино Тверской области в результате отражения беспилотной атаки. Об этом сообщил глава региона Виталий Королев.
По словам губернатора, сотрудников предприятия вовремя эвакуировали в укрытие. Никто не пострадал, отмечает RT.
«Возгорание ликвидировано. На месте работают экстренные службы», — написал Королев в мессенджере «Макс».
Ранее в Салавате в Башкирии обломки нескольких беспилотников упали в промзоне, произошел пожар.
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