Под Ростовом в районе Каменска-Шахтинского сбили несколько БПЛА

Несколько беспилотников сбили в Ростовской области 15 июня. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.

Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника

«Около 4-х утра в районе Каменска-Шахтинского силами ПВО сбито несколько БПЛА», — написал губернатор в Telegram-канале.

Обломки беспилотников рухнули на территории промплощадки. По предварительной информации, в нежилом здании было повреждено остекление. Никто не пострадал.

Ранее над Ростовской областью сбили 70 украинских беспилотников самолетного типа.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиРостовская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры