Под Ростовом в районе Каменска-Шахтинского сбили несколько БПЛА
15 июня 202405:30
Несколько беспилотников сбили в Ростовской области 15 июня. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.
«Около 4-х утра в районе Каменска-Шахтинского силами ПВО сбито несколько БПЛА», — написал губернатор в Telegram-канале.
Обломки беспилотников рухнули на территории промплощадки. По предварительной информации, в нежилом здании было повреждено остекление. Никто не пострадал.
Ранее над Ростовской областью сбили 70 украинских беспилотников самолетного типа.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru