Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника
11 июня 202411:44
Два украинских беспилотника самолетного типа сбили над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны.
«Около 10.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку... по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.
Позже, около 11:10 по Москве, военные пресекли еще одну попытку удара по российской территории. Беспилотники были уничтожены над Белгородской областью дежурными средствами ПВО.
Накануне в Шебекине три человека пострадали из-за удара дрона ВСУ по легковому автомобилю, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru