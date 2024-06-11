Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника

Два украинских беспилотника самолетного типа сбили над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны.

Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

«Около 10.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку... по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

Позже, около 11:10 по Москве, военные пресекли еще одну попытку удара по российской территории. Беспилотники были уничтожены над Белгородской областью дежурными средствами ПВО.

Накануне в Шебекине три человека пострадали из-за удара дрона ВСУ по легковому автомобилю, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Белгородская областьПВОМинобороныБеспилотники

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