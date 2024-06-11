Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника

«Около 10.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку... по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

Позже, около 11:10 по Москве, военные пресекли еще одну попытку удара по российской территории. Беспилотники были уничтожены над Белгородской областью дежурными средствами ПВО.

Накануне в Шебекине три человека пострадали из-за удара дрона ВСУ по легковому автомобилю, напоминает 360.ru.

