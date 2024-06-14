В Ростовской области нейтрализовали 70 беспилотников за ночь

Как отметили в ведомстве, попытки Киева атаковать объекты в РФ были пресечены в течение ночи 14 июня.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два БПЛА над территорией Белгородской, два БПЛА над территорией Волгоградской, шесть БПЛА над территорией Воронежской, шесть БПЛА над территорией Курской [области]», — заявили в министерстве.

Кроме того, 70 дронов уничтожили над Ростовской областью, еще один сбили над Крымом.

Ранее глава Ростовской области Василий Голубев сообщил об отражении массовой атаки БПЛА в регионе. Из-за уничтожения беспилотников несколько населенных пунктов в Морозовском районе региона остались без электроснабжения, пишет 360.ru.

