В Ростовской области нейтрализовали 70 беспилотников за ночь

Более 80 украинских беспилотников самолетного типа уничтожили над шестью российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны.

Над Курской областью сбили пять украинских БПЛА

Как отметили в ведомстве, попытки Киева атаковать объекты в РФ были пресечены в течение ночи 14 июня.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два БПЛА над территорией Белгородской, два БПЛА над территорией Волгоградской, шесть БПЛА над территорией Воронежской, шесть БПЛА над территорией Курской [области]», — заявили в министерстве.

Кроме того, 70 дронов уничтожили над Ростовской областью, еще один сбили над Крымом.

Ранее глава Ростовской области Василий Голубев сообщил об отражении массовой атаки БПЛА в регионе. Из-за уничтожения беспилотников несколько населенных пунктов в Морозовском районе региона остались без электроснабжения, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:РегионыРостовская ОбластьБеспилотникиПВОМинобороны

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