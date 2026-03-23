Над Россией за ночь уничтожили 249 украинских беспилотников

Российские военные в течение прошедшей ночи сбили над регионами страны почти 250 украинских беспилотников. Об этом заявили в Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 249 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указали в ведомстве.

Дроны ликвидировали в Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областях. Кроме того, беспилотники уничтожили над Московским регионом и водами Азовского моря.

Ранее глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над регионом сбили более 50 украинских БПЛА, напоминает 360.ru.

