Принц Гарри и Меган Маркл готовят собственный проект для Netflix
Студия Archewell, созданная принцем Гарри и Меган Маркл, приступает к работе над художественным фильмом для Netflix. В основу картины лягут военные мемуары Адама Джоуэтта No Way Out: The Searing True Story of Men Under Siege. Об этом сообщил портал Deadline.
Автором сценария выступит Мэтт Чарман, номинированный на «Оскар» за фильм «Шпионский мост». Сюжет сосредоточится на роте Easy — временном и недостаточно укомплектованном подразделении парашютистов и стрелков Королевского ирландского полка.
Действие разворачивается в июле 2006 года в афганской провинции Гильменд. Солдатам роты поручено любой ценой удерживать стратегически важный центр района Муса‑Кала. В течение 21 дня они отбивают атаки талибов, находясь в старом здании и будучи полностью отрезанными от внешнего мира.
По духу картина будет напоминать такие фильмы, как «Чёрный ястреб» и «Мост через реку Квай». Проект особенно важен для принца Гарри: он дважды проходил военную службу в Афганистане, в том числе в провинции Гильменд. Гарри и Меган выступят продюсерами ленты совместно с Трейси Райерсон.
Кроме экранизации мемуаров Джоуэтта, Archewell готовит для Netflix ещё два полнометражных фильма: адаптацию романа The Wedding Date от сценаристки Трейси Оливер и экранизацию бестселлера Кейли Форчун Meet Me At The Lake, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
