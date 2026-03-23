В Зубцове под Тверью после падения обломков БПЛА повреждена квартира

Квартира в многоэтажном жилом доме была повреждена из-за беспилотной атаки в Зубцове Тверской области. Об этом говорится в сообщении правительства региона.

«Ночью 23 марта в результате отражения атаки и попадания обломков БПЛА в Зубцове произошло возгорание квартиры», - заявили власти.

В момент ЧП людей в помещении не было. Возгорание оперативно ликвидировали сотрудники МЧС. Никто не пострадал.

Жильцов подъезда частично эвакуировали.

Ранее Минобороны сообщило, что прошедшей ночью над регионами России, в том числе Тверской областью, сбили 249 украинских БПЛА, пишет 360.ru.

