В Словакии назвали возможного будущего лидера Евросоюза
Премьер‑министр Словакии Роберт Фицо заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон мог бы занять пост главы евродипломатии вместо Каи Каллас. Об этом политик написал в своих соцсетях.
Выступая перед студентами, Фицо подчеркнул, что Европа нуждается в сильных лидерах, и назвал Макрона единственным политиком, способным взять на себя эту роль в Евросоюзе.
Словацкий премьер подверг критике текущее руководство ЕС и отметил отсутствие единой внешней политики. По его мнению, для выживания Европы необходимы масштабные преобразования — в противном случае регион может столкнуться с теми же проблемами, что и НАТО, которое, по словам Фицо, находится в состоянии глубокого кризиса.
Ранее Фицо заявил, что сообщил президенту РФ Владимиру Путину о готовности украинского лидера Владимира Зеленского к переговорам «в любом формате», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Словакии назвали возможного будущего лидера Евросоюза
- КНДР закрепила в конституции ядерный удар в случае гибели Ким Чен Ына
- Путин и Си Цзиньпин на встрече обсудят вопросы двусторонних отношений
- Песков рассказал, как пришел к изучению турецкого языка
- СМИ узнали о планах АдГ перезапустить «Северный поток» после выборов в Померании
- Стало известно о попытке ВСУ под Купянском повторить легендарную операцию ВС РФ
- Рябков: РФ с иронией смотрит на попытки Запада показать безразличие к запуску «Сармата»
- Импичмент Трампа: Как Иран доказывает статус «четвертой сверхдержавы»
- Историки установили имя киномеханика, обслуживавшего первый киносеанс в России
- СМИ: Во Франции начали расследование против принца Саудовской Аравии