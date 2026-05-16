В Словакии назвали возможного будущего лидера Евросоюза

Премьер‑министр Словакии Роберт Фицо заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон мог бы занять пост главы евродипломатии вместо Каи Каллас. Об этом политик написал в своих соцсетях.

Фицо объяснил, каким должен быть посредник между Евросоюзом и России

Выступая перед студентами, Фицо подчеркнул, что Европа нуждается в сильных лидерах, и назвал Макрона единственным политиком, способным взять на себя эту роль в Евросоюзе.

Словацкий премьер подверг критике текущее руководство ЕС и отметил отсутствие единой внешней политики. По его мнению, для выживания Европы необходимы масштабные преобразования — в противном случае регион может столкнуться с теми же проблемами, что и НАТО, которое, по словам Фицо, находится в состоянии глубокого кризиса.

Ранее Фицо заявил, что сообщил президенту РФ Владимиру Путину о готовности украинского лидера Владимира Зеленского к переговорам «в любом формате», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
