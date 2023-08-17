Под обстрел ВСУ попало село Забрама Брянской области
Украинская сторона обстреляла село Забрама Климовского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. При обстреле загорелись жилой дом и хозяйственная постройка.
Богомаз отметил, что на месте происшествия сейчас работают все оперативные и экстренные службы.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что полученная армией Украины иностранная военная техника — барахло, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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