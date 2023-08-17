Под обстрел ВСУ попало село Забрама Брянской области

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. При обстреле загорелись жилой дом и хозяйственная постройка.

Богомаз отметил, что на месте происшествия сейчас работают все оперативные и экстренные службы.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что полученная армией Украины иностранная военная техника — барахло, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

