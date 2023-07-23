Под обстрел ВСУ попал поселок Теткино в Курской области

Украинская армия в воскресенье обстреляла поселок Теткино Глушковского района Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

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Пострадавших нет. Зафиксировано 16 прилетов. Повреждены крыши двух домов, уточнил глава Курской области.

Также обстрелян поселок Краснооктябрьский. Повреждена линия электропередачи, произошел пожар в многоквартирном доме.

Как сообщает «Радиоточка НСН», под обстрел украинской армии в субботу попало село Журавлевка Белгородской области. По населенному пункту выпустили 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из РСЗО.

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ФОТО: t.me/vvgladkov
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