Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Смородино Белгородской области

По его словам, в результате обстрела никто из мирных жителей не пострадал.

Отмечается, что в трех частных домах выбило стекла. Также осколками были повреждены линии газо- и электроснабжения. Гладков уточнил, что все аварийные службы уже находятся на месте ЧП и занимаются устранением последствий.

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщал ТАСС, что бойцы ВСУ обстреляли автомобиль с мирными беженцами, передает RT.

