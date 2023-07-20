Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Смородино Белгородской области

Под украинский обстрел попало село Смородино Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, в результате обстрела никто из мирных жителей не пострадал.

Отмечается, что в трех частных домах выбило стекла. Также осколками были повреждены линии газо- и электроснабжения. Гладков уточнил, что все аварийные службы уже находятся на месте ЧП и занимаются устранением последствий.

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщал ТАСС, что бойцы ВСУ обстреляли автомобиль с мирными беженцами, передает RT.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
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