Под Москвой сбили еще один беспилотник ВСУ

Еще один беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону Москвы, сбит ПВО, сообщил в Telegram московский мэр Сергей Собянин.

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По его словам, на месте падения обломков, согласно предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Ранее Собянин заявил, что российская система ПВО отразила в городском округе Подольск атаку беспилотного летательного аппарата, летевшего на Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ВСУБеспилотники

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