Под Москвой сбили еще один беспилотник ВСУ
1 сентября 202406:01
Еще один беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону Москвы, сбит ПВО, сообщил в Telegram московский мэр Сергей Собянин.
По его словам, на месте падения обломков, согласно предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
Ранее Собянин заявил, что российская система ПВО отразила в городском округе Подольск атаку беспилотного летательного аппарата, летевшего на Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru