Собянин: В районе Подольска сбит летевший на Москву БПЛА
1 сентября 202403:02
Российская система ПВО отразила в городском округе Подольск атаку беспилотного летательного аппарата, летевшего на Москву, сообщил в Telegram мэр столицы Сергей Собянин.
По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работают эксперты.
Ранее беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины подавлен в Становлянском муниципальном округе Липецкой области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru