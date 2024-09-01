Собянин: В районе Подольска сбит летевший на Москву БПЛА

Российская система ПВО отразила в городском округе Подольск атаку беспилотного летательного аппарата, летевшего на Москву, сообщил в Telegram мэр столицы Сергей Собянин.

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По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работают эксперты.

Ранее беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины подавлен в Становлянском муниципальном округе Липецкой области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:Сергей СобянинВСУБеспилотникиПВО

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