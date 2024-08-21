Под Москвой сбили четыре беспилотника ВСУ

Под Москвой отражена атака трех беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, которые направлялись на российскую столицу, сообщил в Telegram мэр Сергей Собянин.

Над Крымом за ночь уничтожили два беспилотника ВСУ

По его словам, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. Таковы предварительные данные.

До этого глава города заявил, что летевший к Москве беспилотник был уничтожен силами ПВО в городском округе Подольск.

Ранее над территорией Курской области сбили две украинские ракеты и два беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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