Под Москвой сбили четыре беспилотника ВСУ
21 августа 202404:01
Под Москвой отражена атака трех беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, которые направлялись на российскую столицу, сообщил в Telegram мэр Сергей Собянин.
По его словам, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. Таковы предварительные данные.
До этого глава города заявил, что летевший к Москве беспилотник был уничтожен силами ПВО в городском округе Подольск.
Ранее над территорией Курской области сбили две украинские ракеты и два беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru