Над территорией Курской области сбили две украинские ракеты и два беспилотника

В небе над Курской областью были перехвачены и сбиты две украинские ракеты и два беспилотных летательных аппарата. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

В 19.18 мск в регионе была объявлена ракетная опасность.