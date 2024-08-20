Над территорией Курской области сбили две украинские ракеты и два беспилотника
В небе над Курской областью были перехвачены и сбиты две украинские ракеты и два беспилотных летательных аппарата. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
В 19.18 мск в регионе была объявлена ракетная опасность.
С 6 августа в Курской области продолжаются боевые действия с вооруженными силами Украины. Бои ведутся в приграничных Суджанском и Кореневском районах. Также сообщалось о попытках украинских сил прорваться в соседний Беловский район.
В ответ на угрозу в регионе введены режим чрезвычайной ситуации (ЧС) и контртеррористическая операция (КТО), передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru