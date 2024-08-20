Над Крымом за ночь уничтожили два беспилотника ВСУ

Два украинских беспилотника самолетного типа сбили над территорией Крыма, передает Минобороны.

Мужчина ранен в Белгородской области после атаки БПЛА авто

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА», — сообщили в ведомстве.

Дежурные средства ПВО уничтожили два дрона противника над Крымом.

Ранее четыре украинских БПЛА сбили над Белгородской и Курской областями. Кроме того, один беспилотник был уничтожен в Орловской области, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиПВОМинобороныКрым

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