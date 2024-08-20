Над Крымом за ночь уничтожили два беспилотника ВСУ
20 августа 202407:29
Два украинских беспилотника самолетного типа сбили над территорией Крыма, передает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА», — сообщили в ведомстве.
Дежурные средства ПВО уничтожили два дрона противника над Крымом.
Ранее четыре украинских БПЛА сбили над Белгородской и Курской областями. Кроме того, один беспилотник был уничтожен в Орловской области, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru