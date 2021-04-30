«Опасные дела». Адвокат Островский объяснил претензии силовиков к Ивану Павлову
Почетный адвокат России Александр Островский признался, что с уважением относится к работе своего коллеги, защищающего журналиста Сафронова по делу о госизмене.
Адвокат по делам обвиненного в госизмене журналиста Ивана Сафронова и ФБК (признан в РФ иноагентом) Иван Павлов давно находится под колпаком правоохранительных органов, так как разоблачает вещи, которые власти хотели бы скрыть. Об этом в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил почетный адвокат России Александр Островский. Павлов был задержан в пятницу, 30 апреля, по обвинению в разглашении данных расследования, по какому делу - не уточняется.
«У него опасные дела. Он защищает людей, с которыми борется государство, скажем так. Поэтому он очень рискует в профессиональном и человеческом плане. Я отношусь к нему с большим уважением. Он, безусловно, находится под колпаком правоохранительных органов. Каждый его шаг контролируется», - отметил Островский.
По его мнению, так называемое «разглашение данных следствия» обычно подразумевает под собой разоблачение грубых нарушений со стороны правоохранительных органов.
«Я думаю, что он очень успешен как адвокат, а властям он неудобен тем, что разоблачает те вещи, которые власти хотели бы скрыть. И так называемое разглашение данных предварительного следствия – часто под этим подразумевают грубые нарушения прав лиц, в отношении которых проводятся следственные действия, а защитить их возможно, только предав огласке грубые нарушения наших правоохранителей», - объяснил эксперт.
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