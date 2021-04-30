«Опасные дела». Адвокат Островский объяснил претензии силовиков к Ивану Павлову

Адвокат по делам обвиненного в госизмене журналиста Ивана Сафронова и ФБК (признан в РФ иноагентом) Иван Павлов давно находится под колпаком правоохранительных органов, так как разоблачает вещи, которые власти хотели бы скрыть. Об этом в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил почетный адвокат России Александр Островский. Павлов был задержан в пятницу, 30 апреля, по обвинению в разглашении данных расследования, по какому делу - не уточняется.