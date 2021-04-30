Стало известно, в чем обвиняют задержанного адвоката Павлова
Адвоката Ивана Павлова задержали по статье 310 УК РФ (разглашение данных предварительного расследования). Об этом сообщил коллега Павлова в Facebook.
По статье 310 УК РФ предусмотрены наказания в виде штрафа до восьмидесяти тысяч рублей, исправительных работ на срок до двух лет или ареста до трех месяцев. Если Павлова признают виновным, он может лишиться адвокатского статуса.
Иван Павлов был задержан после проведения обыска в его номере в московской гостинице. Также сообщается о проведении обыска у коллеги Павлова IT-специалиста Игоря Дорфмана в Санкт-Петербурге.
Иван Павлов является главой правозащитной организации «Команда 29». Он защищал в суде экс-советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Павлов также представляет интересы Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ иноагентом) в деле о признании сети Алексея Навального экстремистской организацией.
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