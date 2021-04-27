Мосгорсуд наложил ограничения на работу ФБК

Мосгорсуд по ходатайству прокуратуры Москвы применил к Фонду борьбы с коррупцией и Фонду защиты прав граждан (обе организации включены Минюстом РФ в список иноагентов – прим. НСН) меры по иску о запрете деятельности организаций за экстремизм.

Суд приостановил деятельность ФБК до решения по иску об экстремизме

Согласно решению суда, организациям запрещено пользоваться СМИ, проводить собрания и митинги, размещать информацию в интернете, принимать участие в выборах и референдумах, использовать банковские вклады.

Накануне стало известно, что в Мосгорсуде одобрили ходатайство прокуратуры о приостановке деятельности до решения суда по иску об экстремизме.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Алексей НавальныйЭкстремизмМосгорсуд
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры