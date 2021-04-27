Мосгорсуд наложил ограничения на работу ФБК
Мосгорсуд по ходатайству прокуратуры Москвы применил к Фонду борьбы с коррупцией и Фонду защиты прав граждан (обе организации включены Минюстом РФ в список иноагентов – прим. НСН) меры по иску о запрете деятельности организаций за экстремизм.
Согласно решению суда, организациям запрещено пользоваться СМИ, проводить собрания и митинги, размещать информацию в интернете, принимать участие в выборах и референдумах, использовать банковские вклады.
Накануне стало известно, что в Мосгорсуде одобрили ходатайство прокуратуры о приостановке деятельности до решения суда по иску об экстремизме.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru