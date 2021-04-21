Рогозин поддержал Сафронова по делу о госизмене после послания Путина

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассчитывает на положительный для Ивана Сафронова исход и его оправдание в деле о государственной измене, в которой обвиняют бывшего журналиста и действующего советника главы госкорпорации. Такую точку зрения Рогозин озвучил после оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

«Я слежу за ситуацией, и я надеюсь на благополучный исход», — приводит слова Рогозина URA.RU. При этом руководитель государственной корпорации, выразил уважение суду, которому предстоит вынести решение по делу его советника.

Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года. По версии Федеральной службы безопасности, он сотрудничал со спецслужбами Чехии в бытность журналистом. Сафронов не признаёт своей вины. Адвокаты заявляют, что следствие так и не конкретизировало обвинение.

Выяснилось также, что следователи интерпретируют встречу бывшего корреспондента газет «Коммерсант» и «Ведомости» с коллегой-журналистом из Чехии как акт вербовки

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ФОТО: РИА Новости/ФСБ
ТЕГИ:ГосизменаРогозинИван Сафронов
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