Под Ивано-Франковском на объекте с нефтью прогремел взрыв
30 сентября 202318:16
В Ивано-Франковской области прогремел взрыв на нефтяном объекте, сообщило агентство РБК-Украина.
Госслужба по ЧС Украины уточнила, что в результате взрыва произошел прорыв на нефтепроводе.
Утром в субботу, 30 сентября, украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области.
Ранее объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом сообщил глава местной военной администрации Александр Прокудин, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru