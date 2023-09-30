Под Ивано-Франковском на объекте с нефтью прогремел взрыв

В Ивано-Франковской области прогремел взрыв на нефтяном объекте, сообщило агентство РБК-Украина.

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

Госслужба по ЧС Украины уточнила, что в результате взрыва произошел прорыв на нефтепроводе.

Утром в субботу, 30 сентября, украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области.

Ранее объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом сообщил глава местной военной администрации Александр Прокудин, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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