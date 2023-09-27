Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
27 сентября 202321:36
В подконтрольном Киеву городе Херсоне произошла серия взрывов. Об этом говорится в Telegram-канале украинского издания «Страна».
«Сообщают о взрывах в Херсоне», - отметили журналисты.
Подробностей произошедшего, а также информации о пострадавших и разрушениях не приводится. Местные власти не комментировали ситуацию.
Глава украинской военной администрации Херсонской области Александр Прокудин 25 сентября заявил о повреждении объекта инфраструктуры в Бериславском районе, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru