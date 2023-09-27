Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

В подконтрольном Киеву городе Херсоне произошла серия взрывов. Об этом говорится в Telegram-канале украинского издания «Страна».

В украинском Николаеве произошла серия взрывов

«Сообщают о взрывах в Херсоне», - отметили журналисты.

Подробностей произошедшего, а также информации о пострадавших и разрушениях не приводится. Местные власти не комментировали ситуацию.

Глава украинской военной администрации Херсонской области Александр Прокудин 25 сентября заявил о повреждении объекта инфраструктуры в Бериславском районе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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