Под Брянском ПВО сбилу украинскую ракету «Точка У»

Система противовоздушной обороны Вооруженных сил России сбила ракету «Точка-У» в Клинцовском районе Брянской области, пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

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«Сегодня системы противовоздушной обороны ВС России отразили ракетную атаку украинских националистов. В результате над Клинцовским районом была сбита ракета "Точка-У"», - сообщил Богомаз.

Он отметил, что никто из жителей не пострадал.

По данным главы региона, на месте работают оперативные службы.

Ранее беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал Климовский район Брянской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаБрянская ОбластьПВОРакета
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