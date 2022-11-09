Российские войска ликвидировали склад ВСУ со снарядами возле Днепропетровска
Российские военнослужащие в районе города Днепропетровска ликвидировали склад ВСУ с реактивными снарядами к реактивным системам залпового огня HIMARS и «Ольха». Об этом заявило Минобороны России.
По данным представителей военного ведомства, было также уничтожено хранилище артиллерийских боеприпасов.
Также, добавили в Минобороны, были перехвачены двадцать пять реактивных снарядов РСЗО «HIMARS» рядом с населенными пунктов Зеленовка, Антоновка, Новокаиры и Новая Каховка (Херсонская область), а также в Краснореченском и Стаханове (ЛНР).
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские Вооруженные силы с помощью высокоточного оружия нанесли удар по цехам заводов в Харькове и Павлограде. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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