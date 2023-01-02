Беспилотник ВСУ атаковал Климовский район Брянской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал Климовский район Брянской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

В Брянской области сработала система ПВО

«Сегодня утром украинским БПЛА была произведена атака на Климовский район. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы», - рассказал глава региона.

Брянский губернатор уточнил также, что в результате атаки повреждён объект энергоснабжения. В одном из посёлков отсутствует электричество, сообщает RT.

Ранее бойцы ВСУ обстреляли населенный пункт Кистер Брянской области. По словам губернатора, пострадавших нет. В результате атаки нарушено электроснабжение поселка, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Госпогранкомитет Белоруссии
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