Беспилотник ВСУ атаковал Климовский район Брянской области
Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал Климовский район Брянской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
«Сегодня утром украинским БПЛА была произведена атака на Климовский район. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы», - рассказал глава региона.
Брянский губернатор уточнил также, что в результате атаки повреждён объект энергоснабжения. В одном из посёлков отсутствует электричество, сообщает RT.
Ранее бойцы ВСУ обстреляли населенный пункт Кистер Брянской области. По словам губернатора, пострадавших нет. В результате атаки нарушено электроснабжение поселка, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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