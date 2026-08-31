Под Белгородом при атаке дрона ВСУ пострадал ребенок

Украинский беспилотник атаковал коммерческий объект в селе Репное в Белгородской области, пострадала девочка-подросток. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В Екатеринбурге при атаке ВСУ пострадали четыре человека

По данным ведомства, в детскую областную клиническую больницу обратились родители с 12-летней девочкой, которая получила ранения из-за БПЛА.

«У нее диагностированы минно-взрывная травма и ссадина предплечья. После оказания помощи отпущена домой», - отметили в оперштабе.

Ранее стало известно, что в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду погибли два человека, еще 12 пострадали.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ПострадавшиеБеспилотникиБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры