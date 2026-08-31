Под Белгородом при атаке дрона ВСУ пострадал ребенок
Украинский беспилотник атаковал коммерческий объект в селе Репное в Белгородской области, пострадала девочка-подросток. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
По данным ведомства, в детскую областную клиническую больницу обратились родители с 12-летней девочкой, которая получила ранения из-за БПЛА.
«У нее диагностированы минно-взрывная травма и ссадина предплечья. После оказания помощи отпущена домой», - отметили в оперштабе.
Ранее стало известно, что в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду погибли два человека, еще 12 пострадали.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Приравнять к полицейским? Как спасти «скорую помощь» от нападений
- Логопед заявила, что рожденные в эпоху COVID дети будут иметь проблемы с речью
- СВР: Европа ориентировала Украину на увеличение интенсивности атак по России
- «Было что-то запретное!»: Легенды рока о том, зачем снялись в сериале «Горбушка»
- Свинцов оценил вероятность полной блокировки VPN-сервисов в России
- Участие в ВЭФ-2026 подтвердили представители 80 стран
- Логопед назвала лучшее время, когда не поздно исправлять речь ребенку
- Минздрав: Чечня стала самым трезвым регионом России
- Родителей призвали убрать гаджеты из кроватей детей
- Под Белгородом при атаке дрона ВСУ пострадал ребенок