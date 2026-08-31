В Екатеринбурге при атаке ВСУ пострадали четыре человека

Как отметил Паслер, в результате террористических действий противника были повреждены три многоквартирных дома. Жильцов эвакуировали, здания проверяют специалисты.

«На данный момент пострадавших четверо. У двоих - осколочные ранения от разбитых стекол, людям оказывается необходимая помощь... Еще двое – с отравлением продуктами горения легкой степени, от госпитализации отказались», - написал глава региона на платформе «Макс».

Губернатор уточнил, что обломки одного БПЛА рухнули за территорией логистического центра. Людей заблаговременно эвакуировали, никто не пострадал.

