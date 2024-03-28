«Спецслужбы бессильны»: Ветеран «Альфы» о борьбе с вербовкой в мессенджерах

Ранее в пресс-службе Минтруда Киргизии заявили, что граждан республики, в том числе несовершеннолетних, пытаются вербовать через Telegram для участия в терактах на территории России. Министерство обратилось к гражданам Киргизии, находящимся в России, с просьбой не поддаваться на провокации и не устраиваться на работу через соцсети. По словам Гончарова, такие предложения рассылаются по всей России не только гражданам Киргизии.

«По всей России активизировались Telegram-каналы якобы с приглашениями в террористические организации, потенциальным исполнителям терактов предлагают оплату в размере 4-5 млн рублей. Такая информация поступает уже третий день. Также появляются сообщения о минировании торговых центров, развлекательных центров и так далее. Полностью заблокировать этот поток не может ни одна спецслужба мира. Такие сообщения отправляются через две-три страны, концы найти практически невозможно. Этим никто не будет заниматься, потому что это трудоемкое и малоэффективное занятие. К тому же представляете, что будет, если закрыть интернет? Словом, мы столкнулись с серьезным пропагандистским наездом после теракта в “Крокус Сити Холле”», — сказал Гончаров.

Собеседник НСН предупредил: злоумышленникам и вербовщикам не составит труда выяснить личные данные своих жертв.

«Если против нас свою деятельность ведет 51 страна мира с колоссальным экономическим запасом и объемом технических возможностей, о чем мы можем говорить? Для них пока нет ничего такого, что они не могли бы оплатить. Да, это большие деньги, но они могут себе это позволить. Все понимают: если Россия победит, для наших противников кончится их мировое господство. А уж найти любой телефон для них легче легкого. Приведу пример: месяц назад наши правоохранительные органы задержали группу людей, которые занимались звонками якобы из банка и отбирали деньги. У преступников было две квартиры, где они организовали такой технический уникум, что правоохранители только рот открыли. Удивляться тому, что кто-то нашел чей-то телефон, просто смешно», — добавил эксперт.

Ранее Гончаров заявил, что концертный зал «Крокус Сити Холл» абсолютно не был подготовлен к возможной атаке террористов, вооруженные травматическим оружием охранники оказались бессильны против бандитов с автоматами.

