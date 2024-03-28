СМИ: Напавших на «Крокус» завербовали через Telegram-канал афганского крыла ИГ
Исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» завербовали через Telegram-канал афганского крыла террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), работавший на аудиторию в Таджикистане. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
По данным собеседника агентства, в материалах в отношении «конкретного человека» есть справка, в которой говорится о его участии в Telegram-канале для вербовки для совершения терактов.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в этом же Telegram-канале были завербованы лица, совершившие теракт в "Крокус Сити Холле"... Это Telegram-канал "Садои Хуросон" ("Голос Хорасана")», — заявил источник.
Отмечается, что канал принадлежал таджикскому крылу ИГ, управляемому из Афганистана террористами филиала группировки «Вилаят Хорасан» (запрещенная в РФ террористическая организация). Сейчас ресурс удален и не открывается из РФ или Таджикистана.
Ранее глава пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева сообщила, что правоохранители обнаружили Telegram-канал, где вербовали совершивших теракт в «Крокус Сити Холле», напоминает телеканал «360». Одного из участников сообщества — гражданина Таджикистана Ахмада Файзулохонзоду — выдворят из России.
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