По всей строгости закона. Все виновные в гибели людей в клубе «Полигон» должны быть наказаны

Известно, что пожар, который возник из-за стрельбы, распространился по зданию за четыре минуты и привел к обрушению крыши на площади более 3 тыс. кв. метров.

Один из пострадавших при пожаре в развлекательном центре «Полигон» в Костроме Сергей Виноградов в комментарии «Известиям» подтвердил верность версии следствия.

«Один пьяный посетитель пульнул петарду, и через пять минут всё здание было в дыму», — сказал он.

Виноградов заявил, что в кафе возникали частые драки.