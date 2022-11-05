По всей строгости закона. Все виновные в гибели людей в клубе «Полигон» должны быть наказаны
В костромском отделении партии «Единая Россия» призвали наказать виновных в массовой гибели людей в развлекательном центре «Полигон» по всей строгости закона.
В правоохранительных органах рассказали подробности ЧП в кафе-клубе «Полигон» в Костроме, где, по предварительным данным, погибли 15 человек и пятеро пострадали. Выяснилось, что задержанный по подозрению в драке произвел несколько выстрелов внутри заведения из охотничьей ракетницы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Известно, что пожар, который возник из-за стрельбы, распространился по зданию за четыре минуты и привел к обрушению крыши на площади более 3 тыс. кв. метров.
Один из пострадавших при пожаре в развлекательном центре «Полигон» в Костроме Сергей Виноградов в комментарии «Известиям» подтвердил верность версии следствия.
«Один пьяный посетитель пульнул петарду, и через пять минут всё здание было в дыму», — сказал он.
Виноградов заявил, что в кафе возникали частые драки.
По данным издания Baza, зачинщик драки – местный житель, 23-летний Станислав Ионкин. В августе он вернулся из Украины после ранения.
После лечения в начале ноября Ионкин отправился на медкомиссию в воинскую часть. Затем он позвонил родным и сказал, что у него все хорошо.
«Судя по всему, после разговора с ними Ионкин отправился в ночной клуб при кафе «Полигон», где и устроил фейерверк, который привёл к пожару», - сообщается в Telegram-канале издания.
Также пострадавшие и очевидцы утверждали, что у заведения были проблемы с пожарной безопасностью - эвакуационные выходы были закрыты. Пожарным приходилось выбивать двери, чтобы освободить людей из помещения. Многочисленные отрицательные отзывы на различных интернет-ресурсах свидетельствуют не в пользу владельца. Им оказался депутат Костромской думы от «Единой России» Ихтияр Мирзоев.
Его коллеги в региональном отделении призвали тщательно проверить факты всех нарушений, невзирая на пост владельца. Об этом сообщил секретарь костромского регионального отделения партии Алексей Анохин, сообщили в пресс-служба отделения.
«Владельцем заведения оказался депутат костромской областной думы Мирзоев Ихтияр Илдыр оглы. Есть данные о возможных нарушениях правил пожарной безопасности в здании кафе, которые осложнили эвакуацию посетителей и усугубили трагедию. В этой связи «Единая Россия» считает необходимым проведение тщательной проверки данной информации в рамках возбужденного уголовного дела. И в случае ее подтверждения - привлечение к ответственности всех виновных, включая собственника заведения», - заявил Анохин.
По его словам, каждый причастный к гибели людей в кафе «Полигон» должен понести наказание по всей строгости закона, невзирая ни на какие депутатские и партийные посты.
Сразу два уголовных дела возбуждено по факту пожара в костромском «Полигоне»: по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам») и по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц»).
Траур по погибшим на пожаре в кафе «Полигон» в Костромской области объявлен на понедельник, 7 ноября. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Сергей ситников. В понедельник в регионе приспустят государственные флаги, отменят развлекательные мероприятия и программы на областном телевидении и радио, сообщается на официальном сайте администрации Костромской области.
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