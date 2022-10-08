Минтранс РФ: Первые поезда пустят по Крымскому мосту к вечеру 8 октября

Специалисты провели первичную оценку состояния инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста, чтобы определить, можно или нет пустить поезда. Идут восстановительные работы.

«По оценкам специалистов, работоспособность участка и организация движения первых поездов будет обеспечена к 20:00 по мск», - заявили в ведомстве.

Отмечается, что о ходе восстановительных работ и восстановлении движения сообщат дополнительно.

Ранее Национальный антитеррористический комитет заявил, что на Крымском мосту был взорван грузовик. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета, пишет. По предварительным данным Следственного комитета России, три человека погибли в результате взрыва грузового автомобиля на мосту в Крым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

