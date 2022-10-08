Минтранс РФ: Первые поезда пустят по Крымскому мосту к вечеру 8 октября

Участок железной дороге на Крымском мосту восстановят и пустят первые поезда к 20:00 (МСК) 7 ноября, сообщается в Telegram-канале Министерства транспорта РФ.

Взрыв на Крымском мосту. Что известно?

Специалисты провели первичную оценку состояния инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста, чтобы определить, можно или нет пустить поезда. Идут восстановительные работы.

«По оценкам специалистов, работоспособность участка и организация движения первых поездов будет обеспечена к 20:00 по мск», - заявили в ведомстве.

Отмечается, что о ходе восстановительных работ и восстановлении движения сообщат дополнительно.

Ранее Национальный антитеррористический комитет заявил, что на Крымском мосту был взорван грузовик. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета, пишет. По предварительным данным Следственного комитета России, три человека погибли в результате взрыва грузового автомобиля на мосту в Крым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПоездаМинтрансВзрывКрымский Мост
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