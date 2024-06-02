По делу о теракте в «Крокусе» проходят 20 обвиняемых

По делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» проходят 20 обвиняемых, сообщают «Известия».

Глава ВС Франции: Контакты с РФ по теракту в «Крокусе» стали примером партнерства

Из них 18 арестованы, еще двое находятся под подпиской о невыезде. Об этом говорится в документе Басманного суда Москвы.

Также более 1,7 тыс. человек признаны потерпевшими.

Ранее СК возбудил уголовное дело против двух сотрудников «Крокуса», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ТерактыКрокус Сити Холл

Горячие новости

Все новости

партнеры