По делу о теракте в «Крокусе» проходят 20 обвиняемых
2 июня 202401:04
По делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» проходят 20 обвиняемых, сообщают «Известия».
Из них 18 арестованы, еще двое находятся под подпиской о невыезде. Об этом говорится в документе Басманного суда Москвы.
Также более 1,7 тыс. человек признаны потерпевшими.
Ранее СК возбудил уголовное дело против двух сотрудников «Крокуса», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru