СМИ: СК возбудил уголовное дело против двух сотрудников «Крокуса»

По данным издания, дело возбудили 25 марта, его объединили с разбирательством о теракте, фигурантами которого стали четыре исполнителя и восемь предполагаемых пособников злоумышленников.

«Претензии следствия к фигурантам главным образом сводятся к тому, что пожарные выходы в концертном зале были закрыты, а потому многие зрители не смогли покинуть горящее здание», — отмечается в материале.

По данным источника «Коммерсанта», обвиняемые не признали вину. По их словам, пожарные выходы были открыты, однако вооруженные преступники не дали посетителям воспользоваться ими. Проходящим по делу сотрудникам «Крокуса» может грозить до пяти лет принудительных работ или до десяти лет заключения.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта, в результате погибли 145 человек, пострадали более 500, напоминает «Радиоточка НСН».

