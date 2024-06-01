Глава ВС Франции: Контакты с РФ по теракту в «Крокусе» стали примером партнерства
Париж контактировал с Москвой в вопросах террористического акта в концертном зале «Крокус сити холл», что является примером партнерства «в условиях борьбы с терроризмом и с организованной преступностью». Об этом заявил министр ВС Франции Себастьен Лекорню в Сингапуре на форуме «Диалог Шангри-Ла».
По его словам, у разведывательных служб Франции имелась «некоторая информация», которая могла бы стать частью доказательств в деле об атаке на «Крокус». В связи с этим Лекорню, несмотря на серьезные разногласия с президентом РФ Владимиром Путиным, объявил о решении передать России данные о теракте.
Ранее стало известно, что СК возбудил уголовное дело против двух сотрудников «Крокуса».
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. В результате него погибли 145 человек, более 500 пострадали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru