Глава ВС Франции: Контакты с РФ по теракту в «Крокусе» стали примером партнерства

Париж контактировал с Москвой в вопросах террористического акта в концертном зале «Крокус сити холл», что является примером партнерства «в условиях борьбы с терроризмом и с организованной преступностью». Об этом заявил министр ВС Франции Себастьен Лекорню в Сингапуре на форуме «Диалог Шангри-Ла».

По его словам, у разведывательных служб Франции имелась «некоторая информация», которая могла бы стать частью доказательств в деле об атаке на «Крокус». В связи с этим Лекорню, несмотря на серьезные разногласия с президентом РФ Владимиром Путиным, объявил о решении передать России данные о теракте.

СМИ: Следственный комитет завел дело об оказании небезопасных услуг в «Крокусе»

Ранее стало известно, что СК возбудил уголовное дело против двух сотрудников «Крокуса».

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. В результате него погибли 145 человек, более 500 пострадали.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Крокус Сити ХоллТерактРоссияФранция

Горячие новости

Все новости

партнеры