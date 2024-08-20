Площадь пожара в Пролетарске достигла 10 тысяч «квадратов»

Первый вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров посетил Запорожскую область

Белгородские аграрии собрали более 2 млн тонн пшеницы и ячменя

Джо Байден уверен в том, что мировым лидером могут быть только США

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