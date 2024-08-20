Площадь пожара в Пролетарске достигла 10 тысяч «квадратов»

Площадь пожара на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области достигла 10 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил РИА Новости глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич.

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В тушении возгорания сейчас задействованы больше 500 человек, в том числе спасатели из соседних регионов. Горят около 20 из 74 емкостей с дизтопливом.

Пожар начался после атаки беспилотников, которая произошла в воскресенье, 18 августа. Накануне сообщалось, что при тушении пожара пострадал 41 пожарный. В Пролетарске введен режим ЧС.


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