Число пострадавших пожарных при пожаре под Ростовом увеличилось до 41

Число пожарных, которые пострадали при пожаре на промскладе в Пролетарске Ростовской области, выросло до 41, пятеро из них находятся в реанимации. Об этом сообщил губернатор области Василий Голубев в Telegram.

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Накануне глава региона заявил, что на юго-востоке области при падении осколков беспилотников на территории промскладов в Пролетарске загорелось дизельное топливо. Сообщалось, что при тушении возгорания пострадали 18 пожарных, а в городе ввели режим ЧС.

Сегодня же стало известно, что в центральную райбольницу Пролетарского района обратился 41 пожарный. Из них госпитализированы были 18 человек. Пятеро находящихся в реанимации будут доставлены в медучреждения Ростова.


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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
ТЕГИ:ПожарныеБеспилотникиРостов-на-Дону

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