Число пострадавших пожарных при пожаре под Ростовом увеличилось до 41

Накануне глава региона заявил, что на юго-востоке области при падении осколков беспилотников на территории промскладов в Пролетарске загорелось дизельное топливо. Сообщалось, что при тушении возгорания пострадали 18 пожарных, а в городе ввели режим ЧС.

Сегодня же стало известно, что в центральную райбольницу Пролетарского района обратился 41 пожарный. Из них госпитализированы были 18 человек. Пятеро находящихся в реанимации будут доставлены в медучреждения Ростова.



