Число пострадавших пожарных при пожаре под Ростовом увеличилось до 41
Число пожарных, которые пострадали при пожаре на промскладе в Пролетарске Ростовской области, выросло до 41, пятеро из них находятся в реанимации. Об этом сообщил губернатор области Василий Голубев в Telegram.
Накануне глава региона заявил, что на юго-востоке области при падении осколков беспилотников на территории промскладов в Пролетарске загорелось дизельное топливо. Сообщалось, что при тушении возгорания пострадали 18 пожарных, а в городе ввели режим ЧС.
Сегодня же стало известно, что в центральную райбольницу Пролетарского района обратился 41 пожарный. Из них госпитализированы были 18 человек. Пятеро находящихся в реанимации будут доставлены в медучреждения Ростова.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Оренбурге запретили усыплять бродячих собак, не нашедших хозяев
- Число пострадавших пожарных при пожаре под Ростовом увеличилось до 41
- Сурганова пожелала «Ночным снайперам» вдохновения и полных стадионов
- Адвокат Тарнопольская назвала высокой вероятность банкротства Блиновской
- РФ поможет лицам, разделяющим российские духовно-нравственные ценности
- Мошенники стали представляться медработниками
- В саду «Эрмитаж» пройдет музыкальный фестиваль «Солома»
- Хозяин похищенного в Химках спаниеля рассказал о ложной наводке
- Во Владивостоке 15 тысяч жителей остались без света
- Россия расширила санкции против Великобритании
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru