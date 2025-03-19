Площадь пожара на нефтебазе в Кубани выросла до 1700 кв. м
Площадь пожара на нефтебазе в районе станицы Кавказской в Краснодарском крае увеличилась до 1700 квадратных метров. Об этом говорится в сообщении оперштаба в телеграм-канале.
Отмечается, что за ночь произошла утечка из одного из резервуаров с последующим возгоранием нефтепродуктов.
В результате ЧП никто не пострадал, в тушении пожара участвуют 179 человек и 54 единицы техники.
О возгорании стало известно в 5:11 мск, оно началось после падения обломков украинских БПЛА. Первоначально площадь пожара составляла 20 квадратных метров. Оперштаб заявлял о повреждении трубопровода между резервуарами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru