Площадь пожара на нефтебазе в Кубани выросла до 1700 кв. м

Площадь пожара на нефтебазе в районе станицы Кавказской в Краснодарском крае увеличилась до 1700 квадратных метров. Об этом говорится в сообщении оперштаба в телеграм-канале.

Отмечается, что за ночь произошла утечка из одного из резервуаров с последующим возгоранием нефтепродуктов.

В результате ЧП никто не пострадал, в тушении пожара участвуют 179 человек и 54 единицы техники.

«Украина - в меню»: Путин и Трамп обсудили перемирие, Киев ждет подробностей

О возгорании стало известно в 5:11 мск, оно началось после падения обломков украинских БПЛА. Первоначально площадь пожара составляла 20 квадратных метров. Оперштаб заявлял о повреждении трубопровода между резервуарами.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: t.me/mchs36
ТЕГИ:БеспилотникиПожарыКраснодарский Край

Горячие новости

Все новости

партнеры