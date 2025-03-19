Площадь пожара на нефтебазе в Кубани выросла до 1700 кв. м

Площадь пожара на нефтебазе в районе станицы Кавказской в Краснодарском крае увеличилась до 1700 квадратных метров. Об этом говорится в сообщении оперштаба в телеграм-канале.

Отмечается, что за ночь произошла утечка из одного из резервуаров с последующим возгоранием нефтепродуктов.

В результате ЧП никто не пострадал, в тушении пожара участвуют 179 человек и 54 единицы техники.