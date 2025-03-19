На Кубани произошел пожар на нефтебазе из-за падения обломков БПЛА

Атаку украинских беспилотников отразили в станице Кавказской Краснодарского края, загорелась нефтебаза. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани.

«Из-за падения обломков произошел пожар на расположенной рядом со станицей нефтебазе. Площадь возгорания 20 кв. м. Поврежден трубопровод между резервуарами», - отмечает оперштаб.

По его данным, на объекте сработала система пожаротушения и охлаждения. Работу предприятия приостановили, 30 человек дежурной смены эвакуированы. Предварительно, никто не пострадал.

Возникшему пожару присвоили 4 ранг сложности, на месте находятся 105 специалистов и 45 единиц техники.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали нефтекомплекс в Туапсе, загорелся резервуар с бензином на площади свыше 1 тысячи «квадратов», напоминает 360.ru.

