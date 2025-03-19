На Кубани произошел пожар на нефтебазе из-за падения обломков БПЛА
Атаку украинских беспилотников отразили в станице Кавказской Краснодарского края, загорелась нефтебаза. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани.
«Из-за падения обломков произошел пожар на расположенной рядом со станицей нефтебазе. Площадь возгорания 20 кв. м. Поврежден трубопровод между резервуарами», - отмечает оперштаб.
По его данным, на объекте сработала система пожаротушения и охлаждения. Работу предприятия приостановили, 30 человек дежурной смены эвакуированы. Предварительно, никто не пострадал.
Возникшему пожару присвоили 4 ранг сложности, на месте находятся 105 специалистов и 45 единиц техники.
Ранее беспилотники ВСУ атаковали нефтекомплекс в Туапсе, загорелся резервуар с бензином на площади свыше 1 тысячи «квадратов», напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Самолет S7 вернулся в аэропорт Новосибирска из-за технической неисправности
- На Кубани произошел пожар на нефтебазе из-за падения обломков БПЛА
- Трамп: Россия получила преимущество, окружив 2,5 тысячи солдат ВСУ
- СМИ: США могут отказаться от поста верховного главнокомандующего НАТО в Европе
- Медведев сравнил разговор Путина и Трампа с посещением столовой
- Посол Келин: Москва не стремится вновь стать частью «Большой восьмерки»
- Греф не исключил разворот денежно-кредитной политики ЦБ РФ
- В США опубликованы документы об убийстве Кеннеди
- Зеленский заявил, что ему жалко погибающих россиян
- Трамп: Путин не просил прекратить поставки оружия Киеву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru