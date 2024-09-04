Пленный: ВСУ по приказу Сырского собирались подорвать бомбу на Курской АЭС

Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский перед нападением на Курскую область поставил бойцам задачу прорваться на Курскую АЭС, чтобы заложить на объекте взрывчатку, сообщает РИА Новости со ссылкой на военнопленного ВСУ Михаила Шкода из 82-й бригады десантно-штурмовых войск.

Пленный солдат заявил, что ВCУ бросают на передовую мобилизованных из тыловых частей

По его словам, главком приехал в расположение 9-й разведроты бригады 5 августа — за день до вторжения на российскую территорию. Пленный указал, что после отъезда Сырского военнослужащие начали задавать своим командирам вопросы, зачем им нужна эта станция.

«Какую взрывчатку? Мы там все взорвемся и от радиации погибнем», — заявил украинский боец. Им объяснили, что бомба сработает дистанционно, когда на АЭС будут российские войска. При этом «Украина обвинит Россию, что сама себя подорвала», — отметил пленный со ссылкой на заявления командиров.

Ранее другой пленный заявил, что перед нападением на Курскую область с ВСУ работали психологи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВСУАЭСКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры