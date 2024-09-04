Пленный: ВСУ по приказу Сырского собирались подорвать бомбу на Курской АЭС

По его словам, главком приехал в расположение 9-й разведроты бригады 5 августа — за день до вторжения на российскую территорию. Пленный указал, что после отъезда Сырского военнослужащие начали задавать своим командирам вопросы, зачем им нужна эта станция.

«Какую взрывчатку? Мы там все взорвемся и от радиации погибнем», — заявил украинский боец. Им объяснили, что бомба сработает дистанционно, когда на АЭС будут российские войска. При этом «Украина обвинит Россию, что сама себя подорвала», — отметил пленный со ссылкой на заявления командиров.

Ранее другой пленный заявил, что перед нападением на Курскую область с ВСУ работали психологи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

