Пленный: Перед нападением на Курскую область с ВСУ работали психологи
Перед нападением на Курскую область с бойцами Вооруженных сил Украины работали психологи, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление военнопленного, старшего лейтенанта Антона Фурдоленко.
По его словам, военным говорили, что о заходе на территорию России речи не идет. Пленный отметил, что подразделение было формально приписано к 22-й бригаде, но их все время отдавали в «аренду» другим подразделениям. Границу украинцы они переходили в районе села Юнакиевка, сухпайков выдали всем на 4-5 дней.
Ранее российские военные взяли в плен 18 бойцов ВСУ в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru