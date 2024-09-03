Пленный: Перед нападением на Курскую область с ВСУ работали психологи

Перед нападением на Курскую область с бойцами Вооруженных сил Украины работали психологи, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление военнопленного, старшего лейтенанта Антона Фурдоленко.

Пленный солдат заявил, что ВCУ бросают на передовую мобилизованных из тыловых частей

По его словам, военным говорили, что о заходе на территорию России речи не идет. Пленный отметил, что подразделение было формально приписано к 22-й бригаде, но их все время отдавали в «аренду» другим подразделениям. Границу украинцы они переходили в районе села Юнакиевка, сухпайков выдали всем на 4-5 дней.

Ранее российские военные взяли в плен 18 бойцов ВСУ в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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