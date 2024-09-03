Пленный: Перед нападением на Курскую область с ВСУ работали психологи

По его словам, военным говорили, что о заходе на территорию России речи не идет. Пленный отметил, что подразделение было формально приписано к 22-й бригаде, но их все время отдавали в «аренду» другим подразделениям. Границу украинцы они переходили в районе села Юнакиевка, сухпайков выдали всем на 4-5 дней.

Ранее российские военные взяли в плен 18 бойцов ВСУ в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

