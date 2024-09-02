Пленный солдат заявил, что ВCУ бросают на передовую мобилизованных из тыловых частей
Руководство элитных тыловых подразделений Вооруженных сил Украины предпочитает избавляться от попавших к ним мобилизованных, отправляя их в части на линии боевого соприкосновения, сообщает РИА Новости со ссылкой на пленного Александра Кащука.
По его словам, в мае «поступил приказ всех мобилизованных забирать кого в пехоту, с полным исключением из части, кого в морскую пехоту с формулировкой "в командировку"».
Как рассказывает Кащук, буквально через несколько дней он попал на острова на Днепре поблизости от населенного пункта Крынки, где после того, как его и его товарища сослуживцы бросили в одиночестве, был пленен бойцами ВС РФ.
Пленный отметил, что перед мобилизацией он четыре года работал в Чехии, повестку он получил, когда вернулся на Украину, чтобы проведать тяжело больную мать.
Ранее стало известно, что Россия вернула из украинского плена 115 военных, захваченных в Курской области, Россия вернула из украинского плена 115 военных, захваченных в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru