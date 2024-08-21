Российские военные взяли в плен 18 бойцов ВСУ в Курской области

Морские пехотинцы Черноморского флота России захватили в плен почти двадцать штурмовиков ВСУ в Курской области. Об этом заявил представитель силового ведомства РФ в беседе с РИА Новости.

Под Курском морпехи ЧФ взяли в плен 19 украинских диверсантов

«Морпехи из 810-й бригады у населенного пункта Спальное... взяли в плен группу из 18 украинских штурмовиков», — сообщил собеседник агентства.

Пленные принадлежат к украинской 22-й отдельной механизированной бригаде.

Ранее под Курском российские морпехи взяли в плен несколько бойцов ВСУ и ликвидировали девять единиц техники противника, в том числе бронетранспортер Stryker и бронеавтомобиль HMMWV, напоминает Ura.ru.

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