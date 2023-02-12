Планету трясет. Ученые назвали человека виновным в возникновении землетрясений

Эксперты НСН назвали причины, по которым в последнее время на Земле стало возникать все больше землетрясений.зем

Два землетрясения произошли в грузинском селе Гоми, сообщает Sputnik Грузия.Сейсмологи зафиксировали на западе страны подземные толчки магнитудой 4,6, а затем 3,6.

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на границе Казахстана и России

После нескольких землетресений в Турции, жертвами которых, по предварительным данным, уже стали 24 617 человек, сейсмологи предупреждали, что в ближайшее время следует ожидать возникновения подземных толчков в соседних регионах. Генеральный директор Международного центра глобального мониторинга сейсмического риска Самвел Акопян в пресс-центре НСН дал и более долгосрочный прогноз. По его данным, в ближайшие два-три года землетрясения могут произойти на Кавказе у Каспия, а также на юге Курильских островов.

«Опасные зоны в ближайшие два-три года – это Тайвань, Калифорния в районе Лос-Анджелеса. Россию мы полностью контролируем, вся территория России контролируется по нашей технологии. В России самый сейсмоопасный регион – Камчатский, там могут происходить очень сильные землетрясения с магнитудой около 9. Вторая активная зона – Кавказ, остальные менее активные. Сегодня на Кавказе в прибрежной зоне Каспия на глубине 30-40 километров может произойти землетрясение с магнитудой 6,2. На Камчатке самая опасная зона – это стык Курило-Камчатской зоны и Алеутской, там идет накопление напряжений, будет опасно в ближайшие два-три года. И опасная зона на юге Курильских островов», - рассказал он.


Новые технологии позволяют прогнозировать землетрясения с точностью до года, иногда место определить не удается, заявил генеральный директор Международного центра глобального мониторинга сейсмического риска Самвел Акопян в пресс-центре НСН.

«Все зависит от технологии, на основе которой прогнозируется землетрясение. Есть подходы, которые основаны на наблюдении предвестников, они могут быть биологическими, химическими и радиоактивность – все, что реагирует на изменение напряженного состояния земной коры. Но они не так надежды, потому что на основе таких наблюдений, практика показала, что не всегда удается прогнозировать и время, и место. В нашем центре мы разрабатываем новую технологию, основанную на сейсмической энтропии, это позволяет визуализировать процесс подготовки не только, когда происходит землетрясение, но и на долгосрочную перспективу. Это надежно исключает эти землетрясения, магнитуда предсказывается очень хорошо. По времени мы ожидали землетрясение, которое произошло в Турции, в этом году», - уточнил собеседник НСН.

После землетрясения в Турции засняли разлом шириной свыше 200 метров

Глобальное потепление влияет на поверхность земли, деятельность человека провоцирует землетрясения, заявила руководитель экологического движения Маргарита Лупунчук в пресс-центре НСН.

«То, что мы выкачиваем из земли нефть и газ, и образуются пустоты, которые должны чем-то заполниться, влияет на наш климат. Наш климат становится все более теплым. Некоторые поверхности уходят под землю из-за глобального потепления. Часть уходит под воду, часть оказывается на поверхности, это какие-то острова. Конечно, это влияет на землетрясения. Люди сами частично виноваты в том, что мы делаем. Взять даже полигоны, которые выбрасывают огромное количество газов, метан, это приводит к потеплению климата», - считает она.

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Генеральный директор Международного центра глобального мониторинга сейсмического риска Самвел Акопян в пресс-центре НСН рассказал о том, что первая волна от сильного землетрясения является предупреждающей и несильно. После нее, по словам эксперта, у человека есть до 10 секунд на спасение.


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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:ГрузияТурцияЭкологияЗемлетрясение
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