Планету трясет. Ученые назвали человека виновным в возникновении землетрясений

После нескольких землетресений в Турции, жертвами которых, по предварительным данным, уже стали 24 617 человек, сейсмологи предупреждали, что в ближайшее время следует ожидать возникновения подземных толчков в соседних регионах. Генеральный директор Международного центра глобального мониторинга сейсмического риска Самвел Акопян в пресс-центре НСН дал и более долгосрочный прогноз. По его данным, в ближайшие два-три года землетрясения могут произойти на Кавказе у Каспия, а также на юге Курильских островов.

«Опасные зоны в ближайшие два-три года – это Тайвань, Калифорния в районе Лос-Анджелеса. Россию мы полностью контролируем, вся территория России контролируется по нашей технологии. В России самый сейсмоопасный регион – Камчатский, там могут происходить очень сильные землетрясения с магнитудой около 9. Вторая активная зона – Кавказ, остальные менее активные. Сегодня на Кавказе в прибрежной зоне Каспия на глубине 30-40 километров может произойти землетрясение с магнитудой 6,2. На Камчатке самая опасная зона – это стык Курило-Камчатской зоны и Алеутской, там идет накопление напряжений, будет опасно в ближайшие два-три года. И опасная зона на юге Курильских островов», - рассказал он.





Новые технологии позволяют прогнозировать землетрясения с точностью до года, иногда место определить не удается, заявил генеральный директор Международного центра глобального мониторинга сейсмического риска Самвел Акопян в пресс-центре НСН.

«Все зависит от технологии, на основе которой прогнозируется землетрясение. Есть подходы, которые основаны на наблюдении предвестников, они могут быть биологическими, химическими и радиоактивность – все, что реагирует на изменение напряженного состояния земной коры. Но они не так надежды, потому что на основе таких наблюдений, практика показала, что не всегда удается прогнозировать и время, и место. В нашем центре мы разрабатываем новую технологию, основанную на сейсмической энтропии, это позволяет визуализировать процесс подготовки не только, когда происходит землетрясение, но и на долгосрочную перспективу. Это надежно исключает эти землетрясения, магнитуда предсказывается очень хорошо. По времени мы ожидали землетрясение, которое произошло в Турции, в этом году», - уточнил собеседник НСН.