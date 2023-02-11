После землетрясения в Турции засняли разлом шириной свыше 200 метров

Тектонический разлом шириной более 200 и глубиной около 30 метров возник после землетрясения в турецкой провинции Хатай, передает агентство IHA Haber.

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Огромный провал образовался посреди оливкового поля. Издание опубликовало кадры, снятые с квадрокоптера, пишет Газета.ru.
В понедельник в Турции произошло мощное землетрясение, разрушившее более 6 тысяч зданий на юго-востоке страны. Стихийное бедствие затронуло территорию соседней Сирии: в стране погибли 1387 человек, 2326 пострадали.

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ТЕГИ:ПроисшествиеЗемлетрясениеТурция
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