Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на границе Казахстана и России
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на границе Казахстана и России, сообщило сейсмологическая опытно-методическая экспедиция казахстанского МЧС.
По данным сети сейсмологических станций Казахстана, подземный толчок был зафиксирован в 18:35 по времени Астаны. Эпицентр стихии находился на границе Казахстана и России, в 928 км на северо-восток от Алма-Аты. Очаг залегал на глубине 10 км, отмечает сейсмологическая опытно-методическая экспедиция казахстанского министерства по ЧС.
Ранее генеральный директор Международного центра глобального мониторинга сейсмического риска Самвел Акопян в пресс-центре НСН заявил, что в ближайшие два-три года землетрясения могут произойти на Кавказе у Каспия, а также на юге Курильских островов, заявил.
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