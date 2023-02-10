Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на границе Казахстана и России

По данным сети сейсмологических станций Казахстана, подземный толчок был зафиксирован в 18:35 по времени Астаны. Эпицентр стихии находился на границе Казахстана и России, в 928 км на северо-восток от Алма-Аты. Очаг залегал на глубине 10 км, отмечает сейсмологическая опытно-методическая экспедиция казахстанского министерства по ЧС.

Ранее генеральный директор Международного центра глобального мониторинга сейсмического риска Самвел Акопян в пресс-центре НСН заявил, что в ближайшие два-три года землетрясения могут произойти на Кавказе у Каспия, а также на юге Курильских островов, заявил.

