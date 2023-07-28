План «Воздушная тревога» введён в Ростове-на-Дону

План «Воздушная тревога» объявлен Главным управлением МВД РФ по Ростовской области. Сотрудникам полиции в Ростове-на-Дону, а также другим силовикам поручено каждые 15 минут осматривать небо над городом.

Как сообщает ряд Telegram-каналов, итоги наблюдения должны заноситься в журнал. Ранее министерство обороны РФ сообщило, что в воздушном пространстве Ростовской области были сбиты две ракеты, выпущенные с украинской территории.