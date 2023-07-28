План «Воздушная тревога» введён в Ростове-на-Дону

План «Воздушная тревога» объявлен Главным управлением МВД РФ по Ростовской области. Сотрудникам полиции в Ростове-на-Дону, а также другим силовикам поручено каждые 15 минут осматривать небо над городом.

Как сообщает ряд Telegram-каналов, итоги наблюдения должны заноситься в журнал. Ранее министерство обороны РФ сообщило, что в воздушном пространстве Ростовской области были сбиты две ракеты, выпущенные с украинской территории.

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Обломки одной из сбитых ракет упали в центре Таганрога на здание местного художественного музея, рядом также расположен ресторан. В больницы доставлены 12 пострадавших человек. О погибших информации не поступало.

При этом, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», президенту РФ Владимиру Путину не доложили по горячим следам о ЧП. Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил это занятостью главы государства на саммите «Россия-Африка», который проходит в Санкт-Петербурге.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:РакетыПВОРостов-на-Дону

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